الجيزة تقدم مجموعات تقوية مجانية لـ 1000 طالب بالثانوية العامة الأحد المقبل







كتب سيد الخلفاوى

تبدأ محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم اعتباراً من الأحد المقبل تنفيذ مبادرة " عايزين نتعلم"، لتقديم مجموعات تقوية مجانية لطلبة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية فى جميع المواد الدراسية وتستمر مجموعات التقوية حتى نهاية شهر إبريل.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة انتهت من توزيع 1000 تصريح مجانى للطلبة بواقع 500 تصريح للمجموعات التى تقدم بمدرسة السعيدية الثانوية و 500 تصريح للمجموعات التى تقدم بدار مناسبات بمدينة البدرشين حيث استقبلت الإدارة الطلاب الراغبين اعتباراً من 10 مارس.

وأضاف أن مجموعات التقوية يتم تقديمها عن طريق أساتذة متخصصين وعلى أعلى مستوى دون مقابل ومجاناً وبأساليب شرح حديثة ووسائل عرض مسموعة ومرئية فى قاعة التدريب للتدريب على حل الأسئلة.

وأكد ان المبادرة تأتى فى إطار دعم الطلاب وتحسين مستواهم الدراسى وتمكينهم من التفوق الدراسى وتنمية قدراتهم العلمية.

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس المبادرة إنه سيتم بث المحاضرات للطلبة الذين لم يتمكنوا من الحجز لاكتمال العدد على قناه مصر الزراعية على تردد 11227 رأسى.