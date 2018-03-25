الجمعية المصرية للإبداع والتنمية تحتفل بساعة الأرض فى المنوفية

اختتمت منذ قليل الجمعية المصرية للإبداع والتنمية سلسلة الفعاليات التى أطلقتها احتفالا بساعة الأرض.

صرح الدكتور محمد طاحون رئيس الجمعية أن الجمعية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وسط الدلتا نفذت العديد من الفعاليات احتفالا بساعة الأرض، وذلك الحدث الذى دعا الية الصندوق العالمى للطبيعة عام ٢٠٠٧ويتم خلالها إطفاء الأنوار من الساعة ٨:٣٠ حتى الساعة ٩:٣٠ مساء، يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام، وذلك لتسليط الضوء ولمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وكان من أبرزها ندوة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بحضور الدكتور السيد سلام عميد الكلية وجمع غفير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأوضحت نهى سلامة أخصائى التوعية بجهاز شئون البيئة جهود الجهاز الكبيرة والتى تتم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وتستهدف الاطفال فى المدارس والطلبة فى الجامعات وأماكن التجمعات المختلفة للتبصير بالقضايا البيئية وكسب التأييد لها وعرض المواد الفيلمية وتوزيع النشرات والبوسترات سعيا نحو مجتمع أفصل .