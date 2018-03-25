الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات "للهيئة الوطنية" خاصة بانتخابات الرئاسة







كتب : إبراهيم قاسم _ هدى أبو بكر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتعيين المقار المبينة بالكشوف المرفقة مقارا للجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2018 ، والتى تجرى داخل مصر ، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 من مارس 2018.

كما قررت الهيئة تعيين المقار المبينة بالكشوف المرفقة للجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2018 التى تجرى داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتوالت قرارات اللجنة بتعيين كل من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء وأعضاء للجان العامة ولجان الحفظ فى الانتخابات الرئاسية 2018، والتى تجرى داخل مصر، بالإضافة إلى أن عند غياب رئيس اللجنة العامة أو وجود عذر يمنعه من العمل يحل محله عضو أخر من الجهات أو الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما قررت الهيئة تعيين كل من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية المبنية أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء للجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2018 التى تجرى داخل مصر، وتشكل لجان المتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2018 بالمحافظات برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعضوية السادة القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك طبقا للكشوف المرفقة.

وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية ويعمل بها فى اليوم التالى لنشرها.