video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 05:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الجديد فى علاج أورام الكبد" ندوة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية اليوم

الأحد، 25 مارس 2018 04:00 ص
"الجديد فى علاج أورام الكبد" ندوة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

ينظم معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية اليوم الأحد، ندوة علمية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي، والدكتور جاسر العزب وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور جاسر العزب أن الندوة ستناقش الجديد فى تشخيص وعلاج أورام الكبد ومنها التشخيص بدلالات الأورام الكبدية الحديثة وطرق تشخيص الأنسجة والإشاعات الحديثة .

كما ستعرض الندوة أحدث وسائل العلاج الدوائى الموجه والذى يعتمد على تقنيات جينية حديثة، والعلاج المناعى الذى سيكون خطوة هامة فى علاج أورام الكبد وطرق العلاج المختلفة بالأشعة التداخلية والجراحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معهد الكبد القومى بالمنوفية ينظم ندوات لتدريب شباب الأطباء

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

معهد الكبد القومى

اورام الكبد




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة