"الجديد فى علاج أورام الكبد" ندوة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية اليوم







المنوفية - محمود شاكر

ينظم معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية اليوم الأحد، ندوة علمية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي، والدكتور جاسر العزب وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور جاسر العزب أن الندوة ستناقش الجديد فى تشخيص وعلاج أورام الكبد ومنها التشخيص بدلالات الأورام الكبدية الحديثة وطرق تشخيص الأنسجة والإشاعات الحديثة .

كما ستعرض الندوة أحدث وسائل العلاج الدوائى الموجه والذى يعتمد على تقنيات جينية حديثة، والعلاج المناعى الذى سيكون خطوة هامة فى علاج أورام الكبد وطرق العلاج المختلفة بالأشعة التداخلية والجراحة.