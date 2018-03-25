الثلاثاء.. انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الــ59 بالقاهرة







كتبت أمل علام

نظمت الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للإعلان عن المؤتمر العلمى الــ 59 للجمعية، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية وزير الصحة الأسبق، والذى سيعقد بالقاهرة فى الفترة من 27 الى 30 مارس الجارى بالقاهرة، بالتعاون مع المؤتمر الـــ 29 للاتحاد الدولى لمكافحة الدرن.

من جانبها، قالت الدكتورة سميحة عشماوى، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر بحضور خبراء من العالم، حيث يضم جميع أساتذة الأمراض الصدرية من مختلف المحافظات، ويضم جميع الأساتذة من مختلف جامعات الجمهورية، لافتة إلى أنه ناقش جميع الأمراض الصدرية، أهمها انسداد الشعب الهوائية المزمنة والربو الشعبى، والتقنيات الحديثة فى اكتشاف الأورام السرطانية، والطرق الحديثة لعلاجها، بحضور 145 متحدث من مصر، والدول الأجنبية والعربية فى شتى مجالات الصدر والتى تشغل بال الناس، وهو أهم مؤتمر للأمراض الصدرية، بحيث يغطى الموضوعات المتعلقة بالأورام، وانسداد الشعب الهوائية المزمنة، والتقنيات الحديثة لعلاج الأورام، والغشاء البلورى.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، رئيس الجمعية والمؤتمر، أن المؤتمر يعقد كل عام وسيبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 مارس الجارى بالقاهرة، موضحا أن تطعيم الأنفلونزا يتغير كل عام بحيث يكون نوع جديد ونعطى أصحاب الأمراض المزمنة، ويبدأ التطعيم فى شهر أكتوبر.

فيما أوضح محمد صدقى، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر، أن التقلبات الجوية أكثر تأثيرا على الجهاز التنفسي، وتزيد من حدوث الانتكاسة للمرضى الذين يعانون من الأمراض الصدرية والربو الشعبى، والسدة الرئوية، موضحا أنه كلما حدث انتكاسة كلما كان مؤشرا سىء للتعامل مع المرض، مؤكدا على ضرورة أخذ تطعيم الالتهاب الرئوى كل 4 سنوات، وتطعيم الأنفلونزا كل سنة فى الفئات الأكثر عرضه للإصابة، وهم مرضى السكر والقلب، وأصحاب الأمراض المزمنة.

شارك فى المؤتمر كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية والمؤتمر، والدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب القاهرة، والدكتور محمد عبد الصبور أستاذ الأمراض الصدرية بطب الازهر، والدكتورة سميحة عشماوى، والدكتور وجدى أمين مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن، والدكتور محمد صدقى أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، والدكتور إبراهيم رضوان أستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور حسين أبو اليزيد أستاذ الأمراض الصدرية بطب الأزهر.