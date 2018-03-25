التنظيم والإدارة يعمل على إعداد قانون تنظيم الإضراب السلمى بالمرافق العامة

التنظيم والإدارة يعمل على إعداد قانون تنظيم الإضراب السلمى بالمرافق العامةالأحد، 25 مارس 2018 09:30 ص
المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب : مصطفى عبد التواب
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قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعمل خلال العام الجارى، على عدد من القرارات المنفذة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى رأس هذه القرارات، مراجعة مشروع القرار الخاص بالدليل الإرشادى لتقويم أداء الموظف، إعداد وإصدار القرار الخاص بمعايير تقييم وتوصيف الوظائف.
وأضاف جميل لـ "اليوم السابع" أن الجهاز يعيد النظر خلال العام الجارى فى كافة التشريعات الوظيفية، علاوة على إصدار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة فى مجال الخدمة المدنية على رأسهم، مشروع قانون بشـأن الأحكـام الخاصـة بالمعــاش المبكــر، ومشروع قانون بشـأن تنظيـم الإضـراب السلمى فى المرافـق العامـة، ومشروع قانون، بشـأن الفصـل بغيـر الطريـق التأديبـى.
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