"التعليم" تقيم احتفالية بمدرسة القاضى الثانوية لعرض منتجات الطالبات اليدوية







كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مدرسة القاضى شرف الدين الثانوية المهنية بنات التابعة لإدارة عابدين التعليمية بمحافظة القاهرة نظمت احتفالية ومعرضا لعرض المنتجات التى قامت بتصنيعها طالبات المدرسة، بحضور المهندسة انتصار على جمعة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى، وأحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد، وعدد من القيادات التعليمية.

أكدت المهندسة انتصار، أن الاحتفالية تعبر عن إبداعات طالبات التعليم الفنى فى مجالات (المشغولات الفنية والخشبية، والملابس الجاهزة)، والجهد المبذول من معلمى العملى بهذه المدارس فى تدريب الطالبات طوال العام، وإكسابهن المهارات الفنية والمهنية، وخلق كوادر فنية مدربة.

وأشاد الحضور بالمعروضات الفنية والعروض الرياضية التى قامت بتقديمها الطالبات.

جدير بالذكر أن الخطة الدراسية للمدارس المهنية الصناعية تختلف عن خطة مدارس التعليم الصناعى فى أن نسبة التدريبات العملية تمثل أكثر من خمسين بالمائة من إجمالى ساعات الدراسة.