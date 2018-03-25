التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات







كتب محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية، والتى كان من المقرر لها أن تطلق اليوم الأحد حتى الأسبوع المقبل 1 أبريل بسبب أسبوع الانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة انتهت من فاعليات 5 حملات لكشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية، على أن تطبق الحملة السادسة الأسبوع المقبل، والأخيرة منتصف أبريل، وبالتالى تكون الوزارة نفذت 7 حملات خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى.

وأوضحت، أنه تم اكتشاف 4 حالات تعاطى خلال تنفيذ الحملتين الرابعة والخامسة وحالة هروب، مشيرة إلى أن الحملات تنفذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصحة وعدة جهات أخرى.