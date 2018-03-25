التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخاباتالأحد، 25 مارس 2018 06:00 ص
طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية، والتى كان من المقرر لها أن تطلق اليوم الأحد حتى الأسبوع المقبل 1 أبريل بسبب أسبوع الانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة انتهت من فاعليات 5 حملات لكشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية، على أن تطبق الحملة السادسة الأسبوع المقبل، والأخيرة منتصف أبريل، وبالتالى تكون الوزارة نفذت 7 حملات خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى.
وأوضحت، أنه تم اكتشاف 4 حالات تعاطى خلال تنفيذ الحملتين الرابعة والخامسة وحالة هروب، مشيرة إلى أن الحملات تنفذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصحة وعدة جهات أخرى.
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