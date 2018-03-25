"التعليم": أخطاء امتحانات الفصل الأول لن تتكرر وسيتم تداركها بنهاية العام







كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة قامت بتجميع امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وتم تقييمها من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية فيما يتعلق بالتجاوزات والأخطاء الموجودة.

وأضاف الدكتور رضا حجازى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه سيتم التغلب على هذه الأخطاء ولن تتكرر بامتحانات نهاية العام الدراسى ، لافتا إلى أنه عقد عدة لقاءات مع مستشارى المواد الدراسية للتأكد على الأمر ومناقشة الموجهين العموم فى المديريات فى كيفيفة القضاء على هذه الأخطاء.

وأشار إلى أنه سيتم تداركها فى الفصل الدراسى الثانى، كما أنه جار متابعة وصول الأجزاء التى تم تخصيصها للإطلاع إلى المدارس والمديريات.