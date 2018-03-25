video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"التضامن" تصرف إعانات لاثنين من مصابى حادث تفجير الإسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 02:43 م
"التضامن" تصرف إعانات لاثنين من مصابى حادث تفجير الإسكندرية صرف اعانات التضامن لاثنين مصابين فى حادث تفجير الاسكندرية





الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تحت إشراف محمد كمال حجاجى مدير المديرية، بصرف إعانات المساعدات المقررة لمصابى الحادث الارهابى بالإسكندرية من المدنيين، حيث توجه فريق إغاثة مؤسسة التكافل الاجتماعى بالإسكندرية، آلى مستشفى القوات المسلحة لصرف مساعدات مالية للمصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بمنطقة رشدى شارع المعسكر الرومانى، التى استهدفت محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية.

 

وأشار محمد كمال حجاجى، وكيل وزارة التضامن إلى أنه جارى عمل الأبحاث للمتضررين، واستكمال المستندات ومحضر النيابة لصرف التعويضات اللازمة لحالات الإصابة والوفاة طبقا للوائح والقوانين.

 
5bc53cbf-c1dd-4a2d-8088-5d9310f12ae9
 
 
ca157ed9-f931-48d4-b700-d3c53febeccf

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "الإسكندرية تزف شهداءها للسماء.. مدير الأمن يتلقى العزاء فى شهداء الواجب الوطنى بحادث التفجير.. وأرملة شهيد: زوجى أوصانى بالتصويت فى الانتخابات.. وابنته: كان دايما يقولى احتسبونى شهيدا

صرف اعانات

تضامن اجتماعى

تفجير الاسكندرية

حادث الاسكندرية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة