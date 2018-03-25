"التضامن" تصرف إعانات لاثنين من مصابى حادث تفجير الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تحت إشراف محمد كمال حجاجى مدير المديرية، بصرف إعانات المساعدات المقررة لمصابى الحادث الارهابى بالإسكندرية من المدنيين، حيث توجه فريق إغاثة مؤسسة التكافل الاجتماعى بالإسكندرية، آلى مستشفى القوات المسلحة لصرف مساعدات مالية للمصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بمنطقة رشدى شارع المعسكر الرومانى، التى استهدفت محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية.

وأشار محمد كمال حجاجى، وكيل وزارة التضامن إلى أنه جارى عمل الأبحاث للمتضررين، واستكمال المستندات ومحضر النيابة لصرف التعويضات اللازمة لحالات الإصابة والوفاة طبقا للوائح والقوانين.