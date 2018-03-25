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الأحد، 25 مارس 2018 02:38 م
خالد صلاح
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التضامن تتابع حالات إنسانية أنقذتها وحدة التدخل السريع بالوزارة

الأحد، 25 مارس 2018 02:22 م
التضامن تتابع حالات إنسانية أنقذتها وحدة التدخل السريع بالوزارة





كتب مدحت وهبة
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أفادت تقارير المتابعة التى يعدها فريق التدخل السريع التابع للوزارة، أن هناك تحسن كبير فى حالة السيدة  رتيبة يوسف كيلانى، التى تم العثور عليها فى حفرة، بأحد مراكز محافظة سوهاج، وقد تم نقلها إلى مستشفى القوات المسلحة بسوهاج لتلاقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتسلم فريق التدخل السريع السيدة بعد تحسن حالتها وتم إيداعها دارا لرعاية المسنين بسوهاج تحت إشراف الوزارة بعد أن وجدت السيدة أفضل عناية بالمستشفى .

من جهة أخرى، زار فريق التدخل السريع الطفل يحيى (الذى تعرض للضرب بالخرطوم والتعذيب من قبل والدته وزوجها) بعد إيداعه دارا للأيتام إثر استصدار قرار من النيابة بحرمان أسرتى أبيه وأمه من استلامه.

وأكد الفريق أن حالة  يحيى تحسنت تماما بعد انتقاله لدار الرعاية ويظهر بهيئة وصحة جيدة. 

 

الحالات التي قام فريق التدخل السريع بإنقاذها (1)
الحالات التي قام فريق التدخل السريع بإنقاذها (1)

 

الحالات التي قام فريق التدخل السريع بإنقاذها (2)
الحالات التي قام فريق التدخل السريع بإنقاذها (2)

 

 

الحالات التي قام فريق التدخل السريع بإنقاذها (3)
الحالات التي قام فريق التدخل السريع بإنقاذها (3)

 

 

الحالات التي قام فريق التدخل السريع بإنقاذها (4)
الحالات التي قام فريق التدخل السريع بإنقاذها (4)

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