التحقيق مع محام و5 متهمين متورطين فى حرق غرفة حفظ القضايا بمحكمة الصف







كتب أحمد الجعفرى

تباشر نيابة الصف بجنوب الجيزة التحقيق مع 6 متهمين من بينهم محام فى اتهامهم بالتورط فى حرق غرفة حفظ القضايا بمحكمة الصف بجنوب الجيزة، حيث وجهت اتهامات للمتهمين بالحرق العمد والتحريض عليه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت تحريات الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، أن محاميا قدم توكيلا مزورا فى قضية متداولة امام المحكمة، وعندما اكتشف محامى الخصم الواقعة، قدم للمحكمة ما يفيد التزوير، حيث قرر المحامى المتزور التخلص من القضية بحرق غرفة حفظ القضايا المستأنفة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المحامى المتهم استعان بعامل تنظيف أحذية، وطلب منه حرق غرفة حفظ القضايا مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، حيث استعان عامل الأحذية بـ4 أشخاص آخرين لمساعدته فى ارتكاب الواقعة، وتسللوا إلى المحكة بالقفز من أعلى السور، وأشعلوا النار بالغرفة وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية اعترفوا بارتكاب الجريمة، وذكر مصدر أمنى أن القضية الخاصة بالمحامى المتهم، والتى تحتوى على توكيل مزور لم تتعرض للحرق، وتم التحفظ عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.