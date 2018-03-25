البلاغات تتوالى ضد "مستريحة الأميرية" بعد حبسها احتياطيا فى محاضر سابقة







كتب كريم صبحى

توالت البلاغات على قسم شرطة الأميرية من ضحايا جدد لــ"مستريحة" بعدما أمرت النيابة بتقييد حريتها احتياطيا على ذمة التحقيق فى بلاغات سابقة.

وقررت نيابة الأميرية حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامها بتوظيف الأموال دون سند قانونى والاستيلاء على أموال من المواطنين بغرض تشغليها، وعدم التزامها بتسديد الأرباح كما أمرت النيابة بالتحرى عن النشاط الإجرامى للمتهمة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغات متعددة من مواطنين اتهموا فيها "فاتن.ن" 43 ربة منزل، بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها فى تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل ربح شهرى 10% وعدم التزامها بتسديد الأرباح وتهربها من إعادة أصل المبالغ.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وكشفن عن أن إجمالى المبالغ المستولى عليها بلغت 3 ملايين و755 ألف جنيه، فتم إعداد الأكمنة فى أماكن تردد المتهم وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من القبض عليها.

وبمواجهتها بالتحريات وأقوال المبلغين أيدتها واعترفت بحصولها منهم على مبالغ بدعوى تشغيلها فى تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية 10% إلا أنها عجزت عن تسليمهم الأرباح المشار إليها أو رد أصل المبالغ.

كما اعترفت المتهمة بالاستيلاء على مليون و 750 ألف جنيه من "إيمان.ط. إ" 49 سنة، ربة منزل، ومليون و5 آلاف جنيه من "فاطمة.م.س" 43 سنة، ممرضة، و350 ألف جنيه من "مرعى.م.م" 64 سنة، بالمعاش، و350 ألف جنيه من "إيمان.م. ع" 44 سنة، ربة منزل، و150 ألف جنيه من "أحمد.س. م" 45 سنة، عامل، و150 ألف جنيه من "مصطفى.س.أ" 43 سنة، فنى هندسى.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة واتهموها بالنصب، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة التحقيق.