البترول: 50 مليون دولار استثمارات مشروع الميثانول.. و180 لرصيف دمياط







كتب : أحمد أبو حجر ودمياط: عبده عبد البارى

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع مشتقات الميثانول الجديد بدمياط تبلغ استثماراته 50 مليون دولار، وهو حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية، فيما فيما يعمل رصيف التصدير البحرى الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار على سهولة تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.

ووضع الوزير طارق الملا، يرافقه الدكتورهشام عرفات وزير النقل، خلال زيارتهما لميناء دمياط اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروعى مشتقات الميثانول الجديد التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول، والرصيف البحرى لتصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة، التابع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

وحضر مراسم وضع حجر الأساس، الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ دمياط.

وأكد وزير البترول خلال وضع حجر الأساس، أن المشروعين يأتيان تحقيقا لسياسة الدولة فى تنويع وزيادة الاستثمار، وتنفيذا لاستراتيجية قطاع البترول فى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وإقامة مشروعات بتروكيماوية تضيف للصناعة المصرية والاقتصاد الوطنى، إذ يعد مشروع الميثانول الجديد الذى تبلغ استثماراته 50 مليون دولار، حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية، ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، فيما يعمل رصيف التصدير البحرى، وتبلغ استثماراته 180 مليون دولار، على تسهيل تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم من خلال رصيف متخصص يخفف العبء عن ميناء دمياط، بتوفير الرصيف المستخدم حاليا لتصدير منتجات أخرى.

وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن تبنى قطاع البترول إدارة مشروعاته بصفة عامة، ومشروعات البتروكيماويات على وجه الخصوص، بفكر اقتصادى يعطى حافزا قويا للمستثمرين القائمين، ويعمل على جذب استثمارات جديدة لهذه الصناعة الحيوية.

واستمع وزيرا البترول والنقل، لشرح من المهندس جودت الصادق، رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول، أوضح فيه أن مشروع الميثانول الجديد يهدف لإنتاج 18 ألف طن من اليوريا فورمالدهيد تركيز 85، وحوالى 34 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد تركيز 65، و26 ألف طن من النفتالين فورمالدهيد المسلفن سنويا، وهو أحد مشروعات التكامل بين شركات البترول، إذ تتم تغذيته بالميثانول من شركة إيميثانكس، واليوريا من شركة موبكو، والصودا الكاوية من شركة البتروكيماويات المصرية، ويعمل على استغلال المرافق والتسهيلات المتاحة بشركة إيميثانكس.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم عبد السلام، رئيس شركة موبكو، أن تنامى صادرات الشركة واتجاهها لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، بجانب الأسواق الحالية، أحد العوامل الرئيسية وراء هذه التوسعات، مشيرا إلى أن الرصيف البحرى الجديد يبلغ طوله 185 مترا، بعرض 25 مترا، وسيتم إنشاء مخزن يوريا بجوار الرصيف بسعة 60 ألف طن، وإنشاء وحدة لتفريغ شاحنات اليوريا سعة 500 طن فى الساعة، لنقل منتج اليوريا من المصنع بالمنطقة الحرة إلى المخزن، ومد خط أنابيب قطر 16 بوصة بطول كيلو مترين، لنقل الأمونيا للسفن، ورصيف بديل لخدمات تشغيل محطة شركة التعاون للبترول.



وأضاف رئيس شركة موبكو، أن المشروع سينفذ على مرحلتين، هما مرحلة الأعمال البحرية وتشمل تكريك 600 ألف متر مكعب لتعميق المياه بمنطقة الرصيف، والمرحلة الثانية إنشاء رصيف وتسهيلات "تراكى السفن".

وزيرا البترول والنقل يضعان حجر أساس مشروع مشتقات الإيثانول