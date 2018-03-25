البترول: 50 مليون دولار استثمارات مشروع الميثانول.. و180 لرصيف دمياط

البترول: 50 مليون دولار استثمارات مشروع الميثانول.. و180 لرصيف دمياطالأحد، 25 مارس 2018 12:54 م
وزيرا البترول والنقل خلال وضع حجر أساس مشروع مشتقات الميثانول
كتب : أحمد أبو حجر ودمياط: عبده عبد البارى
إضافة تعليق
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع مشتقات الميثانول الجديد بدمياط تبلغ استثماراته 50 مليون دولار، وهو حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية، فيما فيما يعمل رصيف التصدير البحرى الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار على سهولة تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.
ووضع الوزير طارق الملا، يرافقه الدكتورهشام عرفات وزير النقل، خلال زيارتهما لميناء دمياط اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروعى مشتقات الميثانول الجديد التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول، والرصيف البحرى لتصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة، التابع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".
وحضر مراسم وضع حجر الأساس، الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ دمياط.
وأكد وزير البترول خلال وضع حجر الأساس، أن المشروعين يأتيان تحقيقا لسياسة الدولة فى تنويع وزيادة الاستثمار، وتنفيذا لاستراتيجية قطاع البترول فى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وإقامة مشروعات بتروكيماوية تضيف للصناعة المصرية والاقتصاد الوطنى، إذ يعد مشروع الميثانول الجديد الذى تبلغ استثماراته 50 مليون دولار، حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية، ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، فيما يعمل رصيف التصدير البحرى، وتبلغ استثماراته 180 مليون دولار، على تسهيل تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم من خلال رصيف متخصص يخفف العبء عن ميناء دمياط، بتوفير الرصيف المستخدم حاليا لتصدير منتجات أخرى.
وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن تبنى قطاع البترول إدارة مشروعاته بصفة عامة، ومشروعات البتروكيماويات على وجه الخصوص، بفكر اقتصادى يعطى حافزا قويا للمستثمرين القائمين، ويعمل على جذب استثمارات جديدة لهذه الصناعة الحيوية.
واستمع وزيرا البترول والنقل، لشرح من المهندس جودت الصادق، رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول، أوضح فيه أن مشروع الميثانول الجديد يهدف لإنتاج 18 ألف طن من اليوريا فورمالدهيد تركيز 85، وحوالى 34 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد تركيز 65، و26 ألف طن من النفتالين فورمالدهيد المسلفن سنويا، وهو أحد مشروعات التكامل بين شركات البترول، إذ تتم تغذيته بالميثانول من شركة إيميثانكس، واليوريا من شركة موبكو، والصودا الكاوية من شركة البتروكيماويات المصرية، ويعمل على استغلال المرافق والتسهيلات المتاحة بشركة إيميثانكس.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم عبد السلام، رئيس شركة موبكو، أن تنامى صادرات الشركة واتجاهها لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، بجانب الأسواق الحالية، أحد العوامل الرئيسية وراء هذه التوسعات، مشيرا إلى أن الرصيف البحرى الجديد يبلغ طوله 185 مترا، بعرض 25 مترا، وسيتم إنشاء مخزن يوريا بجوار الرصيف بسعة 60 ألف طن، وإنشاء وحدة لتفريغ شاحنات اليوريا سعة 500 طن فى الساعة، لنقل منتج اليوريا من المصنع بالمنطقة الحرة إلى المخزن، ومد خط أنابيب قطر 16 بوصة بطول كيلو مترين، لنقل الأمونيا للسفن، ورصيف بديل لخدمات تشغيل محطة شركة التعاون للبترول.
وأضاف رئيس شركة موبكو، أن المشروع سينفذ على مرحلتين، هما مرحلة الأعمال البحرية وتشمل تكريك 600 ألف متر مكعب لتعميق المياه بمنطقة الرصيف، والمرحلة الثانية إنشاء رصيف وتسهيلات "تراكى السفن".
وأضاف رئيس شركة موبكو، أن المشروع سينفذ على مرحلتين، هما مرحلة الأعمال البحرية وتشمل تكريك 600 ألف متر مكعب لتعميق المياه بمنطقة الرصيف، والمرحلة الثانية إنشاء رصيف وتسهيلات "تراكى السفن".
وزيرا البترول والنقل يضعان حجر أساس مشروع مشتقات الإيثانول
جانب من وضع حجر الأساس
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد
جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة