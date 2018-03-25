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البابا تواضروس يستقبل "ماما ماجى" بعد تكريمها من الدولة فى عيد الأم

الأحد، 25 مارس 2018 06:16 م
البابا تواضروس يستقبل "ماما ماجى" بعد تكريمها من الدولة فى عيد الأم البابا تواضروس





سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأحد، ماجى جبران والتى تم تكريمها من قبل الدولة في عيد الأم المصرية يوم الأربعاء الماضى.
 
السيدة "ماجى جبران" المعروفة باسم (ماما ماجى) هي أستاذة في مجال علوم الحاسب بالجامعة الأمريكية، لكنها تركت عملها الجامعى منذ عام 1989 وتفرغت لخدمة الأطفال الفقراء وأسست جمعية Stephan's children  الخيرية و التى تهدف إلى تحسين أحوال الأطفال المعيشية و الأسر التى تعيش في المناطق الأشد فقرًا فى قرى صعيد مصر. وترشحت منذ عام 2012 عدة مرات لنوال جائزة نوبل للسلام.
 

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