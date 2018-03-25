البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن







كتب سمير حسنى

حث البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية والتى ستبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى الأربعاء.

ودعا بابا الإسكندرية، المصريين لعدم الكسل، والمشاركة بالاستحقاق الرئاسى، قائلا: "بلاش كسل"، ونتمنى انتخابات سعيدة وتعبير حقيقى عن إرادة المصريين والشعب، وأدعو كل مصرى للمشاركة فى الاستحقاق، فالمشاركة فى الانتخابات تساوى المشاركة فى الدفاع عن الوطن"، جاء ذلك فى تصريحات خاصة لقناة ON Live.

وفيما يتعلق بالمشاركة الكثيفة للمصريين فى الخارج بالانتخابات، قال البابا تواضروس: كانت مشاركة مشرفة جدا".

وحول توقعاته للفترة القادمة، أشار بطريرك الكرازة المرقسية إلى أن ما رأيناه خلال الأربع سنوات الماضية، تجعلنا نتوقع ما يمكن أن يحدث فى السنوات القادمة، حيث شهدت نوعًا من الاستقرار والبناء والتنمية وإعلاء المواطنة والمساواة والتى لم تكن موجودة من قبل، كما أن كل المصريين يبحثون عن الاستقرار، مؤكدا أن السنوات القادمة ستشهد جنى ثمار ما زرع".