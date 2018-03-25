الإعدام لميدو وحمكشة والمؤبد للفأر لقتلهم مواطن وإصابة 4 فى الشرقية







الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالإعدام شنقا، لعاطلين، والسجن المؤبد لمتهم ثالث، عقب اتهامهم بقتل مواطن وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثانى الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة.

تعود أحداث القضية رقم 22458 لسنة 2015، جنايات قسم ثاني الزقازيق، ليوم 30 يوليو و لسنة 2015، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم ثاني الزقازيق، يفيد بوصول " خالد محمد على" لمستشفى الزقازيق الجامعى، جثة هامدة، و إصابة كل من " حسن ع ح" و" فريد م ف" و" كرم م ف" و" محمد ع ح ن".

كشفت التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق، عن نشوب مشاجرة بين المجنى عليهم، وكل من " أحمد م ع" وشهرته ميدو أحلام، و" حسين ك م ع" وشهرته حمكشة، و"محمد ح " وشهرته محمد الفار، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.