الإصلاحات الاقتصادية تجذب بولندا للاستثمار فى مصر







كتب هانى الحوتى

شجعت الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر على مدار العام الماضى، العديد من الدول لبحث الاستثمار فى مصر، وكان آخرها بولندا، إذ زار نائب المدير التنفيذى للوكالة البولندية للاستثمار والتجارة "وجيستش فديكو" مصر، والتقى بمسئولى جمعية رجال الأعمال المصريين لبحث إنشاء فرع لها بالقاهرة، وإنشاء منطقة صناعية بمحور قناة السويس.

وفى هذا الإطار قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن نائب مدير الوكالة البولندية للاستثمار التقى بمسئولى الجمعية، الذين شرحوا له الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر على مدار العامين الماضيين، كما استعرضوا جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبى، مضيفا أن مسئول الوكالة البولندية أكد اهتمام بلاده للاستثمار فى مصر، ولذا سوف تنشئ الوكالة مقرا لها بالقاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف يوسف، لـ"اليوم السابع"، أن بولندا تعتزم أيضاً التفاوض مع الحكومة لإنشاء منطقة صناعية بمحور قناة السويس لاستغلالها فى نقل عدد من الصناعات المتقدمة ببلاده مثل صناعة قطع غيار السيارات، الكيماويات، تدوير المخلفات، السكك الحديدية، لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الإفريقية المجاورة.

وقامت الحكومة المصرية بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادى وتشريعى، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية، وجاء أبرزه قانون الاستثمار والذى يحتوى على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار فى الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانونى الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.

ويختص نشاط الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، فى مساعدة المستثمرين على دخول السوق البولندية والعثور على أفضل الطرق للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لهم، كما يمتد نشاطها إلى الحد من مخاطر العمل فى التوسع الأجنبى عن طريق إدارة المعلومات التجارية واختيار الشركاء التجاريين الموثوق بهم، وترتيب المحادثات الثنائية والبعثات التجارية.

وتمتلك الوكالة 29 فرعاً لها بالخارج أبرزها بمدن واشنطن، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، طوكيو، الصين، كما تعتزم إنشاء 28 آخرين بمدن القاهرة، الجزائر، أديس آبابا، اسطنبول، جاكرتا، الكويت، مدريد، شنغهاى.

ويأتى هذا اللقاء فى أعقاب زيارة وفد استثمارى بولندى من كبرى الشركات هناك، نهاية الشهر الماضى، أجروا خلالها العديد من اللقاءات من بينها لقاء مع 60 رجل أعمال مصرى، كما التقوا حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة العامة للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وتم بحث التعاون فى تصنيع قطاع السيارات وقطع غيارها، تبادل الخبرات فى المشروعات الجديدة الخاصة بصيانة السكك الحديدية ودخول مناقصات خطوط المترو الجديدة، واهتمت وزارة الانتاج الحربى بإنشاء مصنع لإنتاج "الاستنلس ستيل" حيث أنه لا يوجد مصنع فى مصر فى هذا المجال حتى الآن، فيما اهتم الجانب البولندى بإنشاء مصنع لتصنيع الألومنيوم فى حالة إمكانية توفير الألومنيوم السائل كمادة خام لهذه الصناعات المعدنية، وكذلك مصنع لتدوير المخلفات خاصة بطاريات السيارات.

والتقى الوفد أيضا وزيرة الاستثمار سحر نصر، وتمت دعوة الجانب البولندى لإنشاء منطقة صناعية بولندية “Industrial Park” فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدخول فى المناقصات الخاصة بخطوط السكك الحديدية الجديدة المزمع إنشاءها وستقوم وزارة النقل بموافاتهم بالتفاصيل الخاصة بذلك حتى يتسنى لهم التقدم إليها، التعاون فى مجال تحديث خط السكك الحديدية الحالى.

وختم الوفد لقائته بوزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، وأبدى رغبة لإنشاء 10 مشاريع كبرى فى مختلف المجالات.

وتبلغ حجم التجارة بين مصر وبولندا حاليا نحو 500 مليون دولار، وكان وفد مصرى قد زار بولندا أكتوبر الماضى، وأجرى العديد من اللقاءات والفعاليات قام بتنظيمها المكتب التجارى فى وارسو.