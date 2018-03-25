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الأوقاف تنظم زيارة للأهرامات وعمرو بن العاص للمشاركين بمسابقة القرآن الكريم

الأحد، 25 مارس 2018 03:14 م
الأوقاف تنظم زيارة للأهرامات وعمرو بن العاص للمشاركين بمسابقة القرآن الكريم الاوقاف تنظم زيارة للاهرامات وعمرو بن العاص للمشاركين بمسابقة القران الكريم





كتب لؤى على
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نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، جولة ميدانية للمشاركين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم لزيارة أهم المعالم الأثرية والحضارية، حيث بدأت الجولة بزيارة الأهرامات، تبعها زيارة مسجد"عمرو بن العاص" بمصر القديمة.

 

وكان قد أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أمس السبت خلال افتتاح المسابقة، أنه سيعلن فى حفل ختام المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم عن إنشاء المجلس العالمى لخدمة القرآن الكريم، وذلك فى إطار دور مصر الرائد لخدمة القرآن الكريم، وأن هذا المجلس سيضم جميع المحكمين والمتسابقين الذين شاركوا فى المسابقة منذ انطلاقها ممن هم على قيد الحياة، كما سيضم بعض الشخصيات المتخصصة والعامة المعنية بخدمة القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم (1)
زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم 

 

زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم (2)
زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم  لمنطقة الأهرمات

 

 

زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم (3)
زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم  بمسجد السلطان حسن 

 

 

زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم (4)
زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم لمنطقة الأهرامات

 

 

 
زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم (6)
المشاركون فى مسابقة القرآن الكريم يتنزهون بمنطقة الأهرامات

 

زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم (7)                                                                                صورة جماعية للوفود المشاركة فى مسابقة القرآن الكريم بجوار الأهرامات 

 


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مسجد عمرو بن العاص

وزارة الاوقاف

القران الكريم

الاهرامات




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