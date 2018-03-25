الأوقاف تنظم زيارة للأهرامات وعمرو بن العاص للمشاركين بمسابقة القرآن الكريم







كتب لؤى على

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، جولة ميدانية للمشاركين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم لزيارة أهم المعالم الأثرية والحضارية، حيث بدأت الجولة بزيارة الأهرامات، تبعها زيارة مسجد"عمرو بن العاص" بمصر القديمة.

وكان قد أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أمس السبت خلال افتتاح المسابقة، أنه سيعلن فى حفل ختام المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم عن إنشاء المجلس العالمى لخدمة القرآن الكريم، وذلك فى إطار دور مصر الرائد لخدمة القرآن الكريم، وأن هذا المجلس سيضم جميع المحكمين والمتسابقين الذين شاركوا فى المسابقة منذ انطلاقها ممن هم على قيد الحياة، كما سيضم بعض الشخصيات المتخصصة والعامة المعنية بخدمة القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.



زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم



زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم لمنطقة الأهرمات



زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم بمسجد السلطان حسن



زيارات للمشاركين بمسابقة القران الكريم لمنطقة الأهرامات



المشاركون فى مسابقة القرآن الكريم يتنزهون بمنطقة الأهرامات

صورة جماعية للوفود المشاركة فى مسابقة القرآن الكريم بجوار الأهرامات