الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة







وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 28 درجة و15 درجة للصغرى، والإسكندرية 25 للعظمى و14 للصغرى، ومطروح 25 للعظمى و13 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.