اغلاق 18 منشأة غذائية بدون ترخيص فى حمله بالإسكندرية استعدادا لشم النسيم

اغلاق 18 منشأة غذائية بدون ترخيص فى حمله بالإسكندرية استعدادا لشم النسيمالأحد، 25 مارس 2018 03:50 م
اسماك رنجه
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى مديرة مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية ، اغلاق 18 منشأة غذائية بدون ترخيص فى حملات على المنشآت استعدادا لشم النسيم.
وقالت عزة ، فى بيان لها اليوم ، إن نتائج حملات مراقبة الأغذية استعدادا لشم النسيم،تمثلت فى المرور على 63 منشأة،وسحب 96 عينة منها 54 عينة من الأسماك المملحة و42 عينة رنجة.
وأوضحت عزة إنه تم إعدام 67 كجم رنجة و 8 كجم فسيخ وتم عمل 58 محضر لعدم وجود اشتراطات صحية و 26 محضر لعدم حمل شهادة صحية، كما تم غلق عدد 18 منشأة بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط عدد 1 طن و 874 كجم.
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