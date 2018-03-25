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الأحد، 25 مارس 2018 07:54 م
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اعتماد تقرير "مصر للمقاصة" 2017 وإطالة مدة الشركة 50 عاما

الأحد، 25 مارس 2018 07:03 م
اعتماد تقرير "مصر للمقاصة" 2017 وإطالة مدة الشركة 50 عاما محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة





كتب هانى الحوتى
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اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2017، كما وافقت على مذكرة المجلس بتعديل المادة 5 الخاصة بإطالة مدة الشركة  50 عاما، وتعديل المادة 6 ،7 بتوزيع نصف سهم مجانى.

وجاء تقرير نشاط الشركة كالتالى..

 

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