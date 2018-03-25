اعتماد تقرير "مصر للمقاصة" 2017 وإطالة مدة الشركة 50 عاما







كتب هانى الحوتى

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2017، كما وافقت على مذكرة المجلس بتعديل المادة 5 الخاصة بإطالة مدة الشركة 50 عاما، وتعديل المادة 6 ،7 بتوزيع نصف سهم مجانى.

وجاء تقرير نشاط الشركة كالتالى..



































