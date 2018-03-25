اعتقال 4 مطلوبين بتهمة الإرهاب فى محافظة ديالى العراقية

اعتقال 4 مطلوبين بتهمة الإرهاب فى محافظة ديالى العراقيةالأحد، 25 مارس 2018 07:09 م
عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى العراقى صادق الحسيني، اليوم الأحد، اعتقال 4 مطلوبين بتهمة الإرهاب فى مناطق متفرقة من المحافظة.
وقال الحسينى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوات أمنية مشتركة اعتقلت أربعة مطلوبين بتهمة الإرهاب فى عمليات دهم جرت فى مناطق متفرقة من ديالي.. مشيرا إلى أن المعتقلين تم نقلهم إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم.
وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين بتهم إرهابية وجنائية خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.
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