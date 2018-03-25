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اصابة 4 أشخاص فى حادث اصطادم قطار بمحطة مصر بالإسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 02:58 م
اصابة 4 أشخاص فى حادث اصطادم قطار بمحطة مصر بالإسكندرية حادث قطار - أرشيفة





الاسكندرية حاكلين منير
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أصيب 4 أشخاص فى حادث اصطدام قطار بمحطة مصر بمحافظة الإسكندرية بإحدى الصدادات بالمحطة.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل الوزارة اليوم الأحد،أن اصطدام قطار لمحطة مصر أسفر عن 4 مصابين.

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الإعلامى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة وهم عماد عبد الرسول 37 سنة أمين شرطة كدمات بالصدر ومحمود محمد محمود علي 25سنة ضابط بحرى اشتباه ما بعد الارتجاج وإيمن عوض سلامة 42 سنة كدمات بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج ومصطفى علي سعد 65 سنة اشتباة ما بعد الارتجاج جرح بالحاجب.

 


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