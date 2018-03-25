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اجتماع تنسيقى لنواب "دعم مصر" بالإسماعيلية للتحضير للانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 مارس 2018 07:03 م
اجتماع تنسيقى لنواب "دعم مصر" بالإسماعيلية للتحضير للانتخابات الرئاسية جانب من اللقاء





الإسماعيلية محمد عوض -جمال حراجي -صبري غانم
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عقد أعضاء ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، اجتماعا لمناقشة إجراءات الاستعدادات لانتخابات الرئاسة 2018، عصر اليوم الأحد.

وقال أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، "الاجتماع حدد الإجراءات الأخيرة لعمل مكاتب النواب أعضاء الائتلاف خلال أيام التصويت"، مضيفا:"ناقشنا طرق جذب المواطنين للتصويت فى الانتخابات وحث الناخبين علي المشاركة لتظهر الإسماعيلية بالشكل الحضارى الديمقراطى أمام العالم".

وأوضح أن كل نائب شكل غرفة عمليات بنطاق دائرته بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية للائتلاف بالإسماعيلية، حيث حضر الاجتماع النواب، المستشار عبد الفتاح عبد الله، اللواء أشرف عمارة،  أمال رزق الله، العقيد أحمد شعيب، عصام منسي، أحمد بدران البعلى، اعضاء مجلس النواب

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية 833 ألفا و779 مواطنا يصوتون فى 222 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجان عامة و210 مراكز انتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 


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