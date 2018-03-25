video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد العمال: تنسيق مع القوى العاملة وإشراف قضائى على الانتخابات العمالية

الأحد، 25 مارس 2018 12:02 م
اتحاد العمال: تنسيق مع القوى العاملة وإشراف قضائى على الانتخابات العمالية جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عمق التعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة بهدف إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى الإنتاج.

وقال إنه اتفق مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة على تنفيذ خطوات إجراء الانتخابات العمالية فى مراحلها الثلاث وفقا للجدول الزمنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.

وأعلن المراغى خلال الاجتماع المشترك لمجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة أمس أنه تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على الانتخابات تضم 3 ممثلون من وزارة القوى العاملة وعدد من القيادات العمالية الحاليين، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائى بجميع مواقع العمل بالمحافظات.

وأكد رئيس الاتحاد العام على وحدة التنظيم النقابى وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة التى تعيشها مصر لمواجهة التحديات وفى إطار احترام القانون واتفاقيات العمل الدولية والعربية مما يؤكد على ان التنظيم النقابى وشانه دون التدخل من الحكومة التى لا تقبل هدم الكيان النقابى الوطنى.

وقال إن الإجراءات تتضمن وضع القواعد وشروط الترشيح التى تعكف اللجنة الفنية على إعدادها حاليا ليتم إقرارها من الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر باعتبارها السلطة العليا للتنظيم النقابى العمالى والتى ستصدر ايضا ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى.

وطالب جميع النقابات العامة بتعديل لوائحها المالية والنظم الأساسية لنشاطها على أن تعقد جمعياتها العمومية لاعتماد هذه اللوائح خلال الأسبوعين القادمين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أرقام غرفة عمليات القومى للمرأة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

القومى للمرأة: طرقنا أبواب 3.5 مليون سيدة وأسرهن قبل الانتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية يجتمع بغرفة عمليات محافظة الشرقية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة