اتحاد العمال: تنسيق مع القوى العاملة وإشراف قضائى على الانتخابات العمالية







كتب محمود راغب

أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عمق التعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة بهدف إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى الإنتاج.

وقال إنه اتفق مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة على تنفيذ خطوات إجراء الانتخابات العمالية فى مراحلها الثلاث وفقا للجدول الزمنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.

وأعلن المراغى خلال الاجتماع المشترك لمجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة أمس أنه تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على الانتخابات تضم 3 ممثلون من وزارة القوى العاملة وعدد من القيادات العمالية الحاليين، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائى بجميع مواقع العمل بالمحافظات.

وأكد رئيس الاتحاد العام على وحدة التنظيم النقابى وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة التى تعيشها مصر لمواجهة التحديات وفى إطار احترام القانون واتفاقيات العمل الدولية والعربية مما يؤكد على ان التنظيم النقابى وشانه دون التدخل من الحكومة التى لا تقبل هدم الكيان النقابى الوطنى.

وقال إن الإجراءات تتضمن وضع القواعد وشروط الترشيح التى تعكف اللجنة الفنية على إعدادها حاليا ليتم إقرارها من الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر باعتبارها السلطة العليا للتنظيم النقابى العمالى والتى ستصدر ايضا ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى.

وطالب جميع النقابات العامة بتعديل لوائحها المالية والنظم الأساسية لنشاطها على أن تعقد جمعياتها العمومية لاعتماد هذه اللوائح خلال الأسبوعين القادمين.