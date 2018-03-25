اتحاد الصناعات ينظم بعثة إلى دولتى تنزانيا وأوغندا خلال أبريل المقبل







كتبت: دانه الحديدى

أكد المهندس شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات، أن البعثة الاستكشافية التى نظمتها اللجنة، الاسبوع الماضى إلى دولة رواندا، حققت نجاحا كبيرا.

وأضاف الجبلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البعثة ضمت 7 رجال أعمال من مختلف المجالات الصناعية، وتم الاتفاق خلالها على تنفيذ عدد من الأعمال مع الجانب الرواندى، وتحديدا بمجالات الكيماويات والصناعات الغذائية والطباعة والتغليف والمقاولات، لافتا إلى أن الهدف من البعثة هو فتح مجالات جديدة أمام المصنعين المصريين بالدول الافريقية.

وأشار الجبلى إلى أن تلك البعثة تعد الأولى من بين عدد من البعثات المقرر تنظيمها إلى مختلف الدول الافريقية خلال العام الجارى، موضحا أن اللجنة ستنظم بعثة جديدة إلى دولتى تنزانيا وأوغندا خلال شهر أبريل المقبل، والتى من المقرر أن تضم عدد أكبر من التخصصات الصناعية المختلفة، والتى تصل إلى حوالى 20 تخصص صناعى مختلف.

وأوضح رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات، أن اللجنة ستنظم ايضا بعثتين عقب شهر رمضان المقبل، إلى عدد من دول غرب إفريقيا.

جدير بالذكر أن لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، نظمت هذه البعثة كخطوة أولى لتنفيذ ما قد أتفق عليه بين اللجنة والوفود الأفريقية الزائرة فى مؤتمر أفريقيا 2017، والذر أقيم فى مدينة شرم الشيخ فى شهر ديسمبر من العام الماضى، أعقبه مؤتمر تنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا فى ذات الشهر والذى نظمته اللجنة بالتعاون مع أفركسيم بنك، على أن تكون هذه هى البعثة الأولى فى سلسلة زيارات لبعثات تالية لعدد من الدول الأفريقية الأخرى والتى تعد لها لجنة التعاون الأفريقى حالياً، وشهدت البعثة لقاء ممثلى 150 شركة رواندية بمختلف المجالات الصناعية، منها الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد البناء والصناعات الهندسية والطباعة والجلود والملابس الجاهزة، كما تم الاتفاق على تعيين مسئولا بهيئة الاستثمار الرواندية للتواصل مع اتحاد الصناعات.