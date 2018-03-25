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إنشاء موقف جديد للأتوبيسات بكفر الشيخ والاستعداد لشم النسيم

الأحد، 25 مارس 2018 05:18 م
إنشاء موقف جديد للأتوبيسات بكفر الشيخ والاستعداد لشم النسيم موقع انشاء موقف الاتوبيسات





كفر الشيخ – محمد سليمان
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 تفقد المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بدء أعمال حفر الأساسات لموقف الأتوبيس الجديد ، مطالبا بسرعة الإنجاز وتسليم الموقف في المدة الزمنية المقررة، تنفيذاً لتعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، بالبدء في إنشاء موقف أتوبيسات مدينة كفر الشيخ بجوار مشروع المياه العكرة، على طريق محور 30 يونيو.

 

وأكد أنه وجه بزيادة المساحات الخضراء بمدينة كفر الشيخ، لاقتراب عيد الربيع وزراعة النباتات المزهرة المتنوعة على طريق الرافد، وفي الحدائق العامة، والاعتناء بجميع الحدائق والمنتزهات، والمسطحات الخضراء بمدينة كفر الشيخ، والحرص على نظافتها وتجميلها، بجانب أعمال الرى المستمر لها.

 

وأضاف عبدالستار، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تستعد للاحتفال بعيد الربيع بحملات على الأسواق ونظافة بالشوارع، والاهتمام بالمتنزهات وحديقة الحيوان.

 

 


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