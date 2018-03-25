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إلقاء القبض على فريق تصوير تابع لداعش فى عدن باليمن

الأحد، 25 مارس 2018 03:52 م
إلقاء القبض على فريق تصوير تابع لداعش فى عدن باليمن تنظيم داعش الإرهابى





عدن (أ ش أ)
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أعلنت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، إلقاء القبض على فريق تصوير تابع لتنظيم داعش الإرهابى وبحوزته أجهزة تصوير عالية التقنية بينها كاميرات وعدسات وطائرات خاصة بالتصوير الجوى.

وذكر بيان صادر عن أمن عدن أوردته قناة (العربية) الإخبارية، أن الفريق مكون من 3 أشخاص وتم القبض عليه بالتنسيق مع قوات التحالف الدولى بقيادة المملكة العربية سعودية، مضيفا أنه تم العثور على عبوات ناسفة بالغة الصغر مرتبطة بأجهزة تفجير عن بعد، إلى جانب أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير، أصابع ديناميت، أكياس تحوى مادة السى فور شديدة الانفجار بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والمتفجرات بجميع أنواعها.

وأوضح البيان أن هذه العملية النوعية الناجحة التى نفذتها الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب تأتى بعد يومين من تنفيذ عملية مماثلة تم فيها القبض على قيادى بارز فى التنظيم، لافتا إلى أن القيادى اعترف بالتخطيط لعدد من عمليات اغتيال طالت منتسبين لأمن عدن.

يذكر أن تنظيم (داعش) تبنى فى 24 فبراير الماضى هجوما انتحاريا مزدوجا استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة فى عدن؛ مما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا فى الموقع لحظة وقوع التفجير.

 


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