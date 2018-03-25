إعدام 2 والمؤبد لـ3 والسجن 10سنوات لـ4 فى تهم قتل وترويع الأهالى بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لمتهمين، لاتهامهما بترويع المواطنين بكفر الزقازيق البحرى بقسم ثانى الزقازيق، كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لـ4 أخرين .

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة.

تعود أحداث القضية رقم 3655 لسنة 2015، جنايات قسم ثاني الزقازيق، ل26 يونيو سنة 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانى الزقازيق، بقيام المتهمين بقتل " جودة محمد جودة" عمدا مع سبق الإصرار، كما شرعوا في قتل " سامي محمد عبد المنعم" وأعدوا لذلك أسلحة نارية، فضلا عن قيامهم باستعراض القوة والعنف.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، نشوب مشاجرة بكفر الزقازيق البحري، بين المجني عليهم وكل من " كريم ع م ع" 24 سنة مبيض محارة، و" أكرم ع ع" 23 سنة مبيض محارة، و" السيد ع ش" 18 سنة سمكري، وسعد س م ع" 26 سنة سمكري، و"سمير أ ز" 28 سنة بائع، و" محمد ع م" 21 سنة مبيض محارة، و"السيد م ع" و" أحمد ج ر" و" عوض أ ع"، وأسفرت المشاجرة عن وقوع قتلى ومصابين، وتبين أن الجناة قاموا بتروع الأهالى وأنهم من ذوى النشاط الإجرامى بالمنطقة.

تم تحديدهم والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.