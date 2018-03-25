إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"







بورسعيد - محمد عزام

أصيب منذ قليل 8 أشخاص فى حادث تصادم وقع بمنطقة مفارق بحر البقر طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف.

ومن جانبه، أكد أيمن جابر مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد أنه تم نقل جميع المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بورسعيد العام، وعلى الفور قام الفريق الطبى بفرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة والحالة العامة متوسطة.

وقال "جابر" إن المستشفى استقبلت "صبحى فوزى نقلان" 28 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس طوله 5 سم، و"ملاك ماهر مرتضى" 23 سنة مصاب بجرح قطعى أسفل الظهر، و"دينا عبد العزيز عبد الرحيم" 14 سنة مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس طوله 4 سم، و"عبد العزيز عبد العزيز" 3 سنوات مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، و"علا إبراهيم عبد العاطى" 35 سنة مصابة بخلع بالكتف الأيمن وجرح قطعى باليد، و"منى حسن على" 40 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"وداد عبد الرازق عبد السلام" 65 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أحمد أبو المعاطى عبد العال" 55 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.