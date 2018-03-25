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إصابة 4 مدنيين فى انفجار بكركوك العراقية ..وانفجار مستودع أسلحة بالرمادى

الأحد، 25 مارس 2018 08:07 ص
إصابة 4 مدنيين فى انفجار بكركوك العراقية ..وانفجار مستودع أسلحة بالرمادى جانب من العنف فى العراق _صورة أرشيفية





بغداد أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك العراقية العقيد افروسياو، كامل إصابة 4 مدنيين جراء انفجار عبوة لاصقة أسفل سيارة وسط المحافظة.

وقال كامل، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز، إن عبوة لاصقة انفجرت أسفل سيارة فى شارع المحافظة مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص صادف مرورهم لحظة التفجير، مبينا أن الانفجار نتج عنه أضرار بالسيارة.

وفى حادث آخر، كشف مصدر أمنى فى محافظة الأنبار أن مستودعا للأسلحة انفجر نتيجة التماس كهربائى فى قاعدة الحبانية شرق الرمادي، مشيرا إلى أن أصوات انفجارات كبيرة نتجت عن انفجار المستودع وهى عبارة عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة من قذائف الهاون والمدفعية وغيرها.

يذكر أن قاعدة الحبانية تضم قوات التحالف الدولى التى تقوم بتدريب القوات الأمنية ومقاتلى العشائر فى محاربة "داعش" والتى تعتبر إحدى أهم القواعد العسكرية لقوات الجيش.

 


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