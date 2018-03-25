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إصابة محاسب بلدغ مجهول أثناء عملة بأرضه الزراعية فى المنوفية

الأحد، 25 مارس 2018 11:45 ص
إصابة محاسب بلدغ مجهول أثناء عملة بأرضه الزراعية فى المنوفية ارض زراعيه





المنوفية - محمود شاكر
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أصيب محاسب بلدغ مجهول أثناء عملة بأرضه الزراعية بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "  م . ج . أ " 28 سنة، محاسب ومقيم بوهة شطانوف دائرة المركز مصاباً بلدغ مجهول وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي" قسم السموم".
 
بالانتقال والفحص وسؤاله قرر أنه حال قيامه بالعمل بأرضه الزراعية فوجئ بإصابته بلدغ مجهول، ولم يتهم أحد ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 124  عوارض مركز أشمون لسنة 2018 ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
 
 
 

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