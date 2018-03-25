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الأحد، 25 مارس 2018 07:32 م
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إصابة سائق بعد سقوط سيارته بترعة فى دمياط

الأحد، 25 مارس 2018 06:58 م
إصابة سائق بعد سقوط سيارته بترعة فى دمياط انقلاب سيارة -أرشيفية





عبده عبد البارى
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أصيب سائق سيارة ربع نقل إثر انقلاب سيارته وسقوطها بترعة الشرقاوية بدمياط وذلك أمام قرية عزب النهضة.

وتمكن الأهالى من إخراج المصاب من السيارة، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

  


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