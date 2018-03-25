إصابة سائق بعد سقوط سيارته بترعة فى دمياط

عبده عبد البارى

أصيب سائق سيارة ربع نقل إثر انقلاب سيارته وسقوطها بترعة الشرقاوية بدمياط وذلك أمام قرية عزب النهضة.

وتمكن الأهالى من إخراج المصاب من السيارة، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.