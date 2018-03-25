إصابة سائق بعد سقوط سيارته بترعة فى دمياط

انقلاب سيارة -أرشيفية
عبده عبد البارى
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أصيب سائق سيارة ربع نقل إثر انقلاب سيارته وسقوطها بترعة الشرقاوية بدمياط وذلك أمام قرية عزب النهضة.
وتمكن الأهالى من إخراج المصاب من السيارة، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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