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الأحد، 25 مارس 2018 01:28 م
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إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز فارسكور بدمياط

الأحد، 25 مارس 2018 01:05 م
إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز فارسكور بدمياط إزالة التعديات





دمياط معتز الشربينى
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط برئاسة اللواء ياسر حفناوى عدد 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بإجمالى مساحة 2300م بقرية الضهرة و مدينة فارسكور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لحالات التعدى عليها فى المهد.

 


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