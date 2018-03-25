إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز فارسكور بدمياط

إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز فارسكور بدمياطالأحد، 25 مارس 2018 01:05 م
إزالة التعديات
دمياط معتز الشربينى
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط برئاسة اللواء ياسر حفناوى عدد 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بإجمالى مساحة 2300م بقرية الضهرة و مدينة فارسكور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لحالات التعدى عليها فى المهد.
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