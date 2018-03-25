إزالة 548 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا







المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا،من رفع وإزالة عدد 548 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 18 فدان و13 قيراط و16سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 15 وحتى 21مارس الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة .

قال المهندس عبد العاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا،فى بيان له أن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بمركز العدوة بمساحة 13 قيراط ، و74 حالات تعد بمركز مغاغة بمساحة 2 فدان و 19 قيراط و6 سهم، و12حالة بمركز بني مزار بمساحة 13 قيراط و17سهم، و11 حالة تعد بمركز مطاى على مساحة 7 قيراط و 11 سهم،وعدد 98 حالة بسمالوط بمساحة 3 فدان و10 قيراط و10 سهم ، و59 حالة بمركز المنيا بمساحة فدان و 13 قيراط و18 سهم، و 49حالة في أبوقرقاص بمساحة فدان و13 قيراط و 14سهم ، و28 حالة بملوي بمساحة 18 قيراط ، و 164 حالة بديرمواس بمساحة 5 فدان و17 قيراط و14 سهم ، بالإضافة إلي 49 حالات إصلاح زراعي بمساحة فدان و6 قيراط و22 سهم .

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .