إخلاء سبيل شقيقة باسم عودة بكفالة 1000 جنيه بتهمة التعدى على ضابط

كتب على عبد الرحمن

قررت نيابة المعادى الجزئية، إخلاء سبيل مها كمال محمد عودة، شقيقة وزير التموين الإخوانى باسم عودة بكفالة 1000 جنيه بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل جلسة محكمة أمس السبت.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شقيقة وزير تموين الإخوان، باسم عودة، على ضابط شرطة خلال إحدى جلسات محاكمات أمس، وتم تحرير محضر رقم 4962 جنح المعادى، وإخطار النيابة، التى تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.