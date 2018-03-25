إحباط محاولة تهريب 5 أطنان دقيق للسوق السوداء فى الفيوم







الفيوم – رباب الجالي

تمكن قسم شرطة مباحث التموين بالفيوم، من ضبط سيارتين تحملان دقيق بلدى مدعم بناحية مركز إبشواى وأخرى بناحيه دار السلام مركز طاميه قبل إعاده بيعها فى السوق السوداء.

كانت قد وردت معلومات لقسم شرطه مباحث التموين تفيد عن قيام أحد الأشخاص بناحية مركز إبشواى وآخر بناحية مركز طاميه يقومان بحيازة وتجميع ونقل الدقيق البلدى المدعم لإعاده بيعه مرة أخرى فى السوق السوداء، وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الأمن كلف بتشكيل حملة مكبرة برئاسة اللواء حسام فوزى مدير إدارة البحث الجنائى والعقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطة مباحث التموين والسادة المفتشون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "تامر ع ع" 35 سنه سائق وذلك لحيازته ونقله 3 أطنان دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بدون وجه حق لإعادة بيعه فى السوق السوداء. وتم التحفظ وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 6131 جنح مركز طاميه لسنه 2018 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط "محمد ر م" 31 سنه سائق، وذلك لحيازته ونقله 2 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بدون وجه حق لإعاده بيعه فى السوق السوداء. وتم التحفظ وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 133جنح طوارئ أمن دوله مركز إبشواى لسنه 2018 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.