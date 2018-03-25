video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة تهريب 5 أطنان دقيق للسوق السوداء فى الفيوم

الأحد، 25 مارس 2018 12:21 م
إحباط محاولة تهريب 5 أطنان دقيق للسوق السوداء فى الفيوم الدقيق المضبوط





الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

تمكن قسم شرطة مباحث التموين بالفيوم، من ضبط سيارتين تحملان دقيق بلدى مدعم بناحية مركز إبشواى وأخرى بناحيه دار السلام مركز طاميه قبل إعاده بيعها فى السوق السوداء.
 
 
كانت قد وردت معلومات لقسم شرطه مباحث التموين تفيد عن قيام أحد الأشخاص بناحية مركز إبشواى وآخر بناحية مركز طاميه يقومان بحيازة وتجميع ونقل الدقيق البلدى المدعم لإعاده بيعه مرة أخرى فى السوق السوداء، وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الأمن كلف بتشكيل حملة مكبرة برئاسة اللواء حسام فوزى مدير إدارة البحث الجنائى والعقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطة مباحث التموين والسادة المفتشون.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  "تامر ع ع" 35 سنه سائق وذلك لحيازته ونقله 3 أطنان دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بدون وجه حق لإعادة بيعه فى السوق السوداء. وتم التحفظ وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 6131 جنح مركز طاميه لسنه 2018 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
كما تم ضبط "محمد ر م" 31 سنه سائق، وذلك لحيازته ونقله 2 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بدون وجه حق لإعاده بيعه فى السوق السوداء. وتم التحفظ وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 133جنح طوارئ أمن دوله مركز إبشواى لسنه 2018 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
الدقيق المدعم
الدقيق المدعم
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط صاحب بنزينة يبيع السولار المدعم بالسوق السوداء بالفيوم

الفيوم

اخبار مصر

دقيق

اخبار الحوادث

مباحث التموين




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة