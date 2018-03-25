إحالة 4 موظفين للتحقيق بسبب الإهمال فى العمل بأبوقرقاص بالمنيا

إحالة 4 موظفين للتحقيق بسبب الإهمال فى العمل بأبوقرقاص بالمنياالأحد، 25 مارس 2018 03:36 م
العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص
المنيا- حسن عبد الغفار
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أحال العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا 4 موظفين بمجلس المدينة للتحقيق بسبب الإهمال فى العمل.
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس المجلس على الوحدة القروية بقرية ابيوها لتحقيق الإنضباط الوظيفى بهذة الوحدة للتأكد من حسن سير العمل والأداء الجيد في خدمة المواطنين.
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