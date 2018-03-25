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إحالة مريض نفسى لمحكمة الجنح فى اتهامه بقتل شقيقته بدار السلام

الأحد، 25 مارس 2018 06:00 م
إحالة مريض نفسى لمحكمة الجنح فى اتهامه بقتل شقيقته بدار السلام محكمه - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة شاب إلى محكمة جنح دار السلام، لاتخاذ اللازم بعدما تبين أنه مريض نفسى، فى اتهامه بقتل شقيقته باستخدام "بلاطة"، بعد مشادة كلامية بينهما.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا يفيد مقتل فتاة فى منطقة عزبة خيرالله التابعة لدائرة القسم.

 

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، برئاسة المقدم شادى الشاهد، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 29 عاما، ومصابة بتهشم فى الجمجمة، وتم نقل الجثة للمشرحة بمعرفة النيابة.

 

وتبين من تحريات المباحث أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الحادث وأنه اعتدى عليها بالضرب وهشم رأسها باستخدام "بلاطة" إثر مشادة كلامية حدثت بينهما داخل المنزل عقب قيامها بتجهيز الطعام له.

 

وبسؤال والدة الضحية والقاتل، أكدت أن ابنها مريض نفسى، وتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى النيابة التحقيقات.


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