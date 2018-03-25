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إحالة عاطل ومسجل خطر للجنح لسرقتهما بوابة حديدية لسوبر ماركت بالشرابية

الأحد، 25 مارس 2018 02:49 م
إحالة عاطل ومسجل خطر للجنح لسرقتهما بوابة حديدية لسوبر ماركت بالشرابية محكمة - أرشيفية





كتب عامر مصطفى
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قررت نيابة الشرابية، اليوم، الأحد، إحالة عاطلين، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهما بسرقة بوابة حديدية خاصة بسوبر ماركت بمنطقة الشرابية.

 

كان رجال الأمن بالقاهرة قد ألقوا القبض على "محمود. م" 30 سنة- عاطل، و"محمد. ع" وشهرته «روسيا» 36 سنة- مسجل خطر، أثناء حملهما بوابة حديدية، وبسؤالهما عن مصدرها اعترفا بسرقتها من داخل متجر.

 

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