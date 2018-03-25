أوناش المرور ترفع حطام حوادث طريق سقارة ومحور الثورة وأتوبيس معطل بالدائرى

أوناش المرور ترفع حطام حوادث طريق سقارة ومحور الثورة وأتوبيس معطل بالدائرىالأحد، 25 مارس 2018 11:51 ص
ونش مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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رفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بطريق سقارة فى منطقة البدرشين، وتم إزالة حطام حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على محور الثورة فى مصر الجديدة ، كما تم سحب الأتوبيس المعطل من أعلى الطريق الدائرى، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغات من الخدمات المعينة بطريق سقارة ومحور الثورة والطريق الدائرى بوقوع حوادث مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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