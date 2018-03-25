أهم 10 بوستات.. المتحدث العسكرى ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات







كتب أحمد نبيل

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1 - المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات

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2 - مستشار ياسر عرفات: مصر ودعت الوزير قطان بأجمل صور التقدير والاحترام



محمد رشيد

3 - بيان لسفارة السعودية بالقاهرة يحتفى بمنح الرئيس السيسى وشاح النيل لأحمد قطان



بيان السفارة

4 - عبد الله السعيد ينشر صورة حذائه الجديد قبل ارتدائه فى مباراة اليونان



حذاء عبد الله السعيد الجديد

5 - السفارة الأمريكية تشكر اليوم السابع على حوارها مع فريق teklife

تغريدة السفارة الأمريكية

6 - سيرين عبد النور معلقة على صورة أبنائها: عايشة حالة غرام وفرح عظيم شكرا ربى



الصورة التى نشرتها سيرين عبد النور

7 - حساب الأهلى ينشر صور بعثة الفريق عقب وصولها للإمارات لمواجهة الفجيرة وديا



وصول لاعبى الأهلى

جانب من وصول النادى الأهلى

8 – صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول



محل باسم محمد صلاح

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9 – فرج عامر: توفير أتوبيسات لنقل كبار السن من أعضاء سموحة للجان الانتخابية غدا



بوست فرج عامر

10 - رانيا علوانى تنشر صورا لمشاركة وفد مجلس النواب باتحاد البرلمان الدولى



رانيا علوانى وعلى عبد العال