video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 بوستات.. المتحدث العسكرى ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 07:20 م
أهم 10 بوستات.. المتحدث العسكرى ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات قوات الجيش تتسلم اللجان





كتب أحمد نبيل
إضافة تعليق

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

 

1 - المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEgyArmySpox%2Fvideos%2F1262073473923632%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

2 - مستشار ياسر عرفات: مصر ودعت الوزير قطان بأجمل صور التقدير والاحترام

محمد رشيد
محمد رشيد
 

3 - بيان لسفارة السعودية بالقاهرة يحتفى بمنح الرئيس السيسى وشاح النيل لأحمد قطان

بيان السفارة
بيان السفارة

4 - عبد الله السعيد ينشر صورة حذائه الجديد قبل ارتدائه فى مباراة اليونان

حذاء عبد الله السعيد الجديد
حذاء عبد الله السعيد الجديد

5 -  السفارة الأمريكية تشكر اليوم السابع على حوارها مع فريق teklife

تغريدة السفارة الأمريكية

تغريدة السفارة الأمريكية

6 - سيرين عبد النور معلقة على صورة أبنائها: عايشة حالة غرام وفرح عظيم شكرا ربى

لصورة التى نشرتها سيرين عبد النور
الصورة التى نشرتها سيرين عبد النور

7 - حساب الأهلى ينشر صور بعثة الفريق عقب وصولها للإمارات لمواجهة الفجيرة وديا

وصول لاعبى الأهلى
وصول لاعبى الأهلى

جانب من وصول النادى الأهلى

جانب من وصول النادى الأهلى

8 – صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

محل باسم محمد صلاح
محل باسم محمد صلاح

 

<iframe width="540" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/-aTUcAka2VY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

9 – فرج عامر: توفير أتوبيسات لنقل كبار السن من أعضاء سموحة للجان الانتخابية غدا

بوست فرج عامر
بوست فرج عامر

 

10 - رانيا علوانى تنشر صورا لمشاركة وفد مجلس النواب باتحاد البرلمان الدولى

رانيا علوانى وعلى عبد العال
رانيا علوانى وعلى عبد العال


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث العسكرى ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسه

المتحدث العسكرى

محمد صلاح

سيرين عبد النور




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة