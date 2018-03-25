أهم 10 بوستات.. المتحدث العسكرى ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات

أهم 10 بوستات.. المتحدث العسكرى ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخاباتالأحد، 25 مارس 2018 07:20 م
كتب أحمد نبيل
تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1 - المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات
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2 - مستشار ياسر عرفات: مصر ودعت الوزير قطان بأجمل صور التقدير والاحترام
محمد رشيد
3 - بيان لسفارة السعودية بالقاهرة يحتفى بمنح الرئيس السيسى وشاح النيل لأحمد قطان
بيان السفارة
4 - عبد الله السعيد ينشر صورة حذائه الجديد قبل ارتدائه فى مباراة اليونان
حذاء عبد الله السعيد الجديد
5 - السفارة الأمريكية تشكر اليوم السابع على حوارها مع فريق teklife
تغريدة السفارة الأمريكية
6 - سيرين عبد النور معلقة على صورة أبنائها: عايشة حالة غرام وفرح عظيم شكرا ربى
الصورة التى نشرتها سيرين عبد النور
7 - حساب الأهلى ينشر صور بعثة الفريق عقب وصولها للإمارات لمواجهة الفجيرة وديا
وصول لاعبى الأهلى
جانب من وصول النادى الأهلى
8 – صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول
محل باسم محمد صلاح
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9 – فرج عامر: توفير أتوبيسات لنقل كبار السن من أعضاء سموحة للجان الانتخابية غدا
بوست فرج عامر
10 - رانيا علوانى تنشر صورا لمشاركة وفد مجلس النواب باتحاد البرلمان الدولى
رانيا علوانى وعلى عبد العال
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