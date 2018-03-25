أهالى سمالوط بالمنيا يودعون شهيد سيناء بهتافات تندد بالإرهاب







المنيا - حسن عبد الغفار

ودع أهالى قرية طحا بسمالوط بمحافظة المنيا جثمان إبراهيم لويز شهيد الواجب الوطنى الذى استشهد فى سيناء، وسط هتافات تندد بالإرهاب وتطالب بالقصاص العاجل للشهداء.

ويقول محمد أبو السعود أحد الأهالى، إن الشهيد كان يقضى آخر أيام خدمته، وكانت تتبقى له أيام معدودة داخل كتيبته ثم يعود إلى بيته ليستعد لتجهيز نفسه لتكوين أسرة، فيما قال لويز إبراهيم والد الشهيد: "ابنى إبراهيم آخر زيارة له للقرية لم يقضى مدة الإجازة كاملة، وتم استدعائه للكتيبة، لافتًا إلى أن الشهيد طلب منه قبل الرحيل إلى كتيبته أن يدعوا له أن يكون بين الشهداء الذين يدفعون أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف والد الشهيد: "بعدما وصول لنا خبر استشهاده أخبرنا أصدقائه أنه قام بتغيير اسم صفحته على فيس بوك إلى شهيد تحت الطلب، ولم نكن نعرف عنها أى شئ"، أما والدته فقالت: "نجلى هو شهيد واحتسبته عند الله وحزنى على فراقه شديد، إبراهيم كان سندى وكان يقبل يدى كلما جاء إلى المنزل فى إجازة ويطلب منى أن أدعوا له".