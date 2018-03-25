أنور قرقاش عن تهديدات الحوثى: كلمات فارغة ويدفع ثمن غدره بشريكه







كتب هيثم سلامة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات، إن تهديد عبد الملك الحوثى، زعيم المتمردين فى اليمن، باستخدام الصورايخ والطائرات وإيران المسيرة الإيرانية، كلام فارغ لا يعكس تراجعه الميدانى.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" عبدالملك الحوثي فى كلمته بمناسبة إشعاله للحرب في اليمن يهدّد بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، كلمات فارغة لا تعكس تراجعه الميداني اليومي، الحوثى يدفع ثمن غدره بشريكه".