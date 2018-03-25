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أنظار صناع الساعات السويسرية تتجه للإنترنت مع ازدهار المبيعات الإلكترونية

الأحد، 25 مارس 2018 01:22 م
أنظار صناع الساعات السويسرية تتجه للإنترنت مع ازدهار المبيعات الإلكترونية صناعة الساعات





رويترز
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اقتنع صناع الساعات السويسرية أخيرا بأن زبائنهم يمكن أن يدفعوا آلاف الدولارات لشراء ساعة من على الإنترنت وذلك بعد ازدهار المبيعات الإلكترونية للسلع الفاخرة.

 

وتسعى العلامات التجارية، سواء كانت أسماء صغيرة أو كبيرة، لجذب المتسوقين الشبان وانضمت إلى اتجاه للبيع الإلكترونى يعم أوساط عالم السلع الفاخرة حيث تدفع المبيعات الإلكترونية تطلعات دور الأزياء الكبرى للنمو.

 

وقال جان كلود بيفيه، مدير قطاع الساعات فى مجموعة مويت إنسى لوى فيتون (إل.في.إم.إتش)، فى مقابلة خلال معرض عالم بازل للساعات "لم ندرك سرعة إقبال جيل الألفية الجديدة على شراء السيارات والساعات من على الإنترنت".

 

وأضاف أن ماركة ساعات (تاج هوير) التى تصنعها (إل.في.إم.إتش)تتطلع لإنشاء مواقع خاصة بها للتسوق عبر الإنترنت وذلك خلال 18 شهرا. وتدير (تاج هوير) بالفعل متاجر إلكترونية فى خمس دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا، وستسلك ساعات إيبلو وإينيت التابعة أيضا لمجموعة (إل.في.إم.إتش) هذا الطريق.

 

وخاضت أسماء عديدة فى صناعة الساعات الفاخرة تجربة البيع الإلكترونى وإن كان ذلك عن طريق التعاون لمرة واحدة مع بائع تجزئة إلكترونى يعرض علامات تجارية متعددة.

 

ويحق لصناع الساعات السعى للسيطرة على بيع منتجاتهم على الإنترنت فى ظل انتشار المواقع الإلكترونية التى يديرها غير المحترفين.

 

ويقول جيروم بيار المدير التنفيذى لشركة كوروم السويسرية المملوكة لسيتى تشامب الصينية "نريد طمأنة الناس مع الوضع فى الاعتبار أن زبائن اليوم ربما يرغبون أيضا فى شراء ساعة وهم يحتسون كأسا من النبيذ فى منازلهم مساء".

 

وأضاف بيار أن أول موقع إلكترونى لكوروم السويسرية سيصبح فى طور التشغيل الكامل خلال شهرين.

 

وتقول شركة (بين آند كو) الاستشارية إن من المتوقع أن تمثل المبيعات الالكترونية ربع المبيعات الإجمالية للسلع الفاخرة على مستوى العالم بحلول عام 2025 ارتفاعا من نحو 9 % العام الماضى.

 

 


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