أنت المراقب.. أنت الصحفى.. شاركونا بصوركم وتغطياتكم لانتخابات الرئاسة

أنت المراقب.. أنت الصحفى.. شاركونا بصوركم وتغطياتكم لانتخابات الرئاسةالأحد، 25 مارس 2018 07:06 م
انتخابات - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين
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تفتح غدا اللجان الانتخابية بجيع محافظات مصر أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين، للتصويت فى انتخابات الرئاسة، التى يتنافس فيها الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى والمرشح موسى مصطفى موسى.
وفى هذا الإطار يدعو "اليوم السابع" من خلال "صحافة المواطن" الناخبين للمشاركة بصورهم خلال عمليات التصويت، أيضا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاقتراع.
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتسآب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيسبوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
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