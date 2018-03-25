أنت المراقب.. أنت الصحفى.. شاركونا بصوركم وتغطياتكم لانتخابات الرئاسة







كتب رامى محيى الدين

تفتح غدا اللجان الانتخابية بجيع محافظات مصر أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين، للتصويت فى انتخابات الرئاسة، التى يتنافس فيها الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى والمرشح موسى مصطفى موسى.

وفى هذا الإطار يدعو "اليوم السابع" من خلال "صحافة المواطن" الناخبين للمشاركة بصورهم خلال عمليات التصويت، أيضا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاقتراع.

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