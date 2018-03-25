أمين مجمع البحوث الإسلامية للوعاظ بالقاهرة: مسئوليتنا حماية فكر الناس

كتب لؤى على

استعرض د.محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية صباح اليوم فى لقاء موسع مع وعاظ منطقة القاهرة مجموعة من الخطط التطويرية لنظام العمل فى أحياء ومناطق القاهرة خلال الفترة القادمة، عبر توسيع دائرة العمل الميدانى والالتحام بالواقع، والتركيز على تصحيح الأفكار المغلوطة، وضرورة حماية عقول النشء والشباب من الفكر المتطرف.

وطالب الأمين العام الوعاظ خلال اللقاء باستشعار المسئولية الوطنية والدينية، والتحرك فى جميع المناطق بالقاهرة، من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات التعليمية والثقافية والرياضية للحفاظ على استقرار المجتمع.

وقد تم فى هذا اللقاء مناقشة إعادة توزيع وعاظ الأزهر الشريف فى جميع أحياء ومناطق القاهرة والتجمعات الجديدة لمواجهة التحديات الفكرية، بالإضافة إلى عملية تمكين شباب الوعاظ وتحميلهم مسئولية تنفيذ عدد من الخطط الدعوية، كما تم فى الاجتماع مناقشة عدد من الرؤى التى تقدم بها وعاظ الأزهر بالقاهرة لتحويلها إلى برامج عمل.