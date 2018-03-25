أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من العاهل السعودى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وسلم الرسالة إلى أمير الكويت، سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز، وعلى صعيد آخر، التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، بقصر السيف، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت شبيب الرشيدي، والرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية نزار يوسف العدسانى، ورئيس وأعضاء شركة نفط الكويت، حيث قدموا له شرحا حول مشروع (سدرة 500)، لانتاج الطاقة الشمسية، والذى يقع فى حقل أم قدير غرب الكويت.

وأشاد أمير الكويت بالقائمين على المشروع، والذى يمثل خطوة رائدة فى مجال الطاقة البديلة، ويشكل إنجازا تنمويا فى القطاع النفطي، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.