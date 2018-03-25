أمن السويس: مداهمة وفحص 26 شقة مفروشة تعمل بدون إخطار أو تصريح رسمى







السويس - سيد نون

داهمت مباحث مديرية أمن السويس 26 شقة مفروشة تعمل بدون إخطار أو تصريح رسمى فى مناطق عتاقة وفيصل والأربعين والسويس، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب الشقق، وفحص ضباط المباحث هويات المتواجدين فيها.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمداهمة وفحص عدد من الشقق المفروشة بالمحافظة، وتبين من الفحص أن هناك 26 شقة مؤجرة بدون إخطار رسمى كما تنص الضوابط القانونية المنظمة لعمل الوحدات السكنية المفروشة.